Cascavel confirma primeiro caso de Monkeypox – Varíola dos Macacos e outras quatro suspeitas de infecção

Nesta quinta-feira (11) foi confirmado em Cascavel o primeiro caso de varíola dos macacos.

De acordo com informações da Vigilância Epidemiológica, o paciente seria um homem na faixa etária entre 30 a 39 anos.

Ele estaria em isolamento desde o dia 29 de julho e apresentado quadro clínico estável, conforme informado pela Secretaria de Saúde. O homem está recebendo toda a assistência da Sesau.

A diretora da Vigilância Epidemiológica de Cascavel, Rozane Campiol, informou que o diagnóstico do paciente foi confirmado na última segunda-feira e divulgado no dia de ontem, quarta-feira. O paciente apresentou febre, mal-estar e bolhas pelo corpo. Ele teria passado por um Estado onde já teria sido confirmada a transmissão comunitária.

Conforme Rozane Campiol, o período de incubação do vírus é de cinco a 21 dias, onde ocorrem as transmissões e principalmente as lesões pelo corpo.

Mais quatro casos estavam sendo investigados no município, sendo que outros dois já foram descartados. Com o risco, todas as suspeitas são colocadas em isolamento para a possível contenção da doença.

A transmissão da doença se dá pelo contato pele a pele, normalmente durante contatos mais íntimos ou por roupas.

As pessoas que desconfiarem de terem sido infectadas pela doença devem deslocar às unidades de saúde, onde os profissionais de saúde estão atentos às possíveis infecções pela Monkeypox.

Informações são da CGN