Cinco assaltantes de Goioerê são procurados na região após ação em Mamborê

Depois de um ousado assalto realizado por pelo menos seis criminosos no município de Mamborê, onde uma família foi rendida na manhã desta terça-feira, 9, a polícia procura por cinco integrantes da quadrilha.

Um dos assaltantes foi preso após ser baleado na rodovia BR-272, entre Janiópolis e Farol. Ele estava com uma submetralhadora e uma arma calibre 12, além de um dos veículos roubados da família em Mamborê.

O criminoso ferido já foi identificado e é morador da Vila Guaíra, em Goioerê. Um comparsa que estava com ele no momento do tiroteio conseguiu fugir em uma mata. Não se sabe o paradeiro dos outros quatro criminosos, que podem estar em qualquer cidade da região.

Segundo o Capitão Araújo, do 11º Batalhão da PM, de Campo Mourão, a Polícia Militar trabalha em conjunto com a Polícia Civil na região para tentar prender os criminosos que vêm agindo nas propriedades rurais. Segundo informações, a ação desta terça foi praticada por uma quadrilha da cidade de Goioerê.

“Pela forma como agem, são ações planejadas. Eles fazem um levantamento antes se a propriedade tem objetos de valores ou veículos. Estamos dando o nosso máximo para tentar identificar estes indivíduos”, ressaltou.

O militar alertou a população, principalmente moradores da região de Boa Esperança, Goioerê, Janiópolis, Farol e Moreira Sales, para que fiquem atentos e acionem a polícia ao perceberem qualquer movimentação suspeita.

Fonte: Goionews