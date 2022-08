Assista: O assassinato do radialista Antônio Beckhauser foi destaque a nível nacional no Jornal da Record

A morte do radialista de Ubiratã, Antônio Beckhauser, de 56 anos, que foi assassinado a tiros dentro de casa em 15 de setembro de 2021 a mando do seu próprio filho, segundo investigações de alta complexidade realizadas pela PCPR, identificou e prendeu os três suspeitos de participarem do crime, o mandante (filho), o intermediador e o executor.

Esse fato foi destaque nacional nesta quinta-feira (11) na série “Inimigo Íntimo“- filho é o principal suspeito de matar radialista no interior do Paraná – do Jornal da Record.

ASSISTA A REPORTAGEM: