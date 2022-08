Educação em Luto: Gravíssimo acidente deixa sete profissionais da educação mortos no Paraná

Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná decreta luto oficial de três dias pela morte do grupo de professores na BR 376. O gravíssimo acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (11) no km 545, região da Colônia Witmarsun, em Palmeira.

De acordo com a PRF, a Van seguia sentido Curitiba quando atingiu a traseira de um caminhão carregado de leite. Das 10 vítimas, sete morreram, uma delas no hospital, e três ficaram em estado grave. Os passageiros tinham como destino a 8ª Conferência Estadual de Educação.

As informações são de que a sede da empresa da Van é de Jacarezinho, já as vítimas são de Barra do Jacaré e Cambará, cidades da região Norte Pioneira.

Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, equipes do DER e Instituto Médico Legal estiveram presentes para atendimento.

Confira a nota na íntegra:

“A Secretaria da Educação e do Esporte está em luto na manhã desta sexta-feira, 12 de agosto. A morte de um grupo de professores e professoras, funcionários e funcionárias, da rede estadual, choca e entristece todo o Estado do Paraná.

Os professores são da cidade de Cambará e sofreram um acidente de carro. Eles estavam a caminho de Curitiba para um congresso da APP-Sindicato. A secretaria ainda não tem o nome nem a confirmação de quantas pessoas morreram.

A secretaria se solidariza com as vítimas, seus familiares, seus alunos, suas escolas seus colegas de trabalho e com a APP. Além disso, a secretaria informa que está trabalhando com os outros órgãos do governo estadual para apoiar tanto o resgate das vítimas quanto o apoio médico doa sobreviventes.

Neste momento de dor, a secretaria também declara luto oficial na educação pelos próximos três dias.”

Confira a nota da APP-Sindicato:

“Com profundo pesar e consternação, a APP-Sindicato tomou conhecimento do trágico acidente que vitimou educadores(as) na BR-376 na noite desta quinta-feira (11). A direção do Sindicato acompanha a situação desde a primeira hora da manhã e prestará todo o auxílio necessário às famílias das vítimas, ainda em fase de identificação. Confirmamos que a van trazia a delegação de Cambará.

A programação da 8ª Conferência Estadual de Educação, que reúne cerca de 500 delegados(as) de todo o estado em Curitiba, será reavaliada.

Neste momento de profunda dor, a prioridade é a confirmação da identidade das vítimas e o socorro possível aos(as) sobreviventes e às famílias.”

Até o momento duas das funcionárias foram identificadas. Aparecida Lucia da Cunha e Andreia Aparecida Lemes Santana são de Barra do Jacaré