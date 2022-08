Mega-Sena acumula e leva ao prêmio de R$ 27 milhões

No concurso 2509, realizado no dia 10/08, a Mega-Sena sorteou o valor de R$ 7,6 milhões, No entanto, nenhum jogo acertou a sena, fazendo com que o prêmio acumulasse, estando, atualmente, estimado em R$ 27 milhões.

Em sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), os números da sorte foram: 08 – 37 – 39 – 50 – 59 – 60. Segundo a Caixa Econômica Federal, a arrecadação total foi de R$ 39.931.078,50.

Sentindo a sorte? Aposte na Mega-Sena

Uma das modalidades mais concorridas, a Mega-Sena é muito popular por seus prêmios milionários. Ficou interessado? Continue a leitura para entender mais sobre a modalidade e aposte na Mega!

Como apostar na Mega-Sena?

Para concorrer aos prêmios de milhões, basta escolher 6 entre os 60 números disponíveis no volante da Mega-Sena. Quem acertar todos os números, leva para casa o grande prêmio. E vale ressaltar que a modalidade ainda premia aqueles que acertarem 4 ou 5 números.

Para aqueles que gostam de “apostar no escuro”, confiando totalmente na sorte, com a Surpresinha, o sistema escolhe automaticamente os números do seu jogo. Já com a Teimosinha, pode-se concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos.

Sorteio e valores

Com sorteios realizados duas vezes por semana, a Mega-Sena revela seus resultados às quartas e sábados, a partir das 20h. Apenas durante as Mega-Semanas são realizados três sorteios por semana, às terças, quintas e sábados.

Por isso, os apostadores têm até as 19h para registrarem suas apostas nas lotéricas ou via online. Além disso, a aposta simples, de 6 números, custa R$ 4,50.

No entanto, para aumentar as chances de vencer o prêmio, os interessados podem marcar até 15 números no volante, mas, quanto mais números selecionados, mais alto o valor do jogo, podendo chegar a até R$ 22.522,50.

É por isso que muitos decidem entrar em bolões, que permitem fazer mais jogos ou marcar mais números, sem ter que investir tanto. Para isso, basta formar um grupo e preencher no volante o campo indicado, comprando o número de cotas correspondentes.

Há ainda os bolões organizados pela própria lotérica e para participar, basta solicitar atendimento na lotérica. Quem preferir, pode apostar em bolões online, que poupam tempo e deslocamento, além de trazerem mais dados sobre as chances de ganhar, números apostados por outros jogadores, entre outras informações.

Retirada do prêmio

Aos felizardos que forem contemplados com a vitória na Mega-Sena, o procedimento para retirada do prêmio é simples: basta deslocar-se para qualquer casa lotérica ou agências da Caixa. Em caso de prêmios maiores do que R$ 1.903,98, o valor só poderá ser retirado nas agências Caixas, com comprovante de identidade e recibo da aposta.

Prêmios iguais ou maiores do que o valor de R$ 10.000,00 são pagos a partir de dois dias úteis da apresentação dos documentos e comprovante em uma agência da Caixa.

Já fez sua fezinha? Aposte na Mega e concorra a prêmios milionários! Boa Sorte!