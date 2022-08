Policia Militar recupera dois veículos roubados

A equipe da Polícia Militar de Moreira Sales, ao atender uma denúncia de um veículo abandonado, acabou recuperando dois veículos no mesmo local, isso porque um segundo veículo foi abandonado no momento em que os policiais estavam no local.

Por volta das 13 horas desta quinta-feira (11), a equipe policial de Moreira Sales recebeu a informação de que na terça-feira, 9, na rodovia PR-180, próximo ao trevo de acesso ao município de Mariluz, uma camionete branca havia perseguido um outro veículo, Gol, de cor prata, sendo que ocupantes da referida camionete realizaram disparos de arma de fogo contra o veículo Gol, fazendo com que o veículo entrasse em um carreador parando em um plantação de eucaliptos.

De posse dessas informações a equipe policial deslocou até o carreador indicado na denúncia, sendo que após diligência localizou o veículo Gol, sendo constatado que o automóvel teria sido produto de roubo na cidade de Umuarama no dia 11 julho.

Durante as buscas, próximo ao local onde foi localizado o veículo Gol, aproximou-se um outro veículo, Corsa, de cor cinza, sendo que o condutor, ao visualizar a equipe policial, abandonou o carro e empreendeu fuga em meio a plantação de eucaliptos, não sendo mais localizado.

No interior do veículo Corsa foi localizado uma munição intacta calibre 9mm. Em consulta, constatou-se que o veículo Corsa também possuía alerta de furto/roubo, ocorrido no dia 30 de julho 22, na BR 369, próximo ao município de Juranda. Diante dos fatos os veículos foram encaminhados para os procedimentos de polícia judiciária.

Fonte: 7º BPM