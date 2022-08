Homem morre após grave acidente na BR 369

Um homem morreu após se envolver em um grave acidente na BR 369, na noite de ontem (12).

Era por volta das 22h quando ocorreu a colisão transversal, no km 435.

Segundo as informações o caminhão com placas de céu azul, com carga de celulose, transitava sentido Campo Mourão a Cascavel quando, ao passar pelo trevo de acesso à Campina da Lagoa o veículo Gol, com placas de Campina da Lagoa, saiu da PR-239 e cruzou a BR-369, ocasionando a batida.

Com o impacto o carro tombou, foi arrastado por cerca de 50 metros e parou com a lateral para baixo sobre a pista.

O motorista de 43 anos, morreu no local.

O corpo foi encaminhado para o IML de Campo Mourão.

Polícia Científica de Campo Mourão e PC de Ubiratã compareceram ao local. O motorista do caminhão, não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo.