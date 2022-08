Homem é assassinado a tiros em Campina da Lagoa na tarde do Dia dos Pais; autor esta preso

Um homem de 48 anos, foi morto a tiros na tarde deste domingo (14), após um desentendimento em uma confraternização familiar em Campina da Lagoa.

Conforme apurado pelas equipes da PM, após a discussão, o homem teria ido até a casa dele e voltado armado. De dentro do carro ele teria atirado contra a vítima, que foi atingida e não resistiu aos ferimentos. Equipes de socorro estiveram no local, mas nada pôde ser feito.

A equipe da Polícia Científica informou que o homem foi atingido por três disparos, em princípio uma Winchester 22, e acabou tombando em plena rua da cidade. O IML de Campo Mourão e a perícia criminal foram acionadas para fazer a pericia no local.

Equipes da Polícia Militar de Campina da Lagoa, Nova Cantu e Ubiratã foram acionadas para comparecer no local e prestar atendimento, assim como as buscas pelo provável autor. Após diligencias o homem de 46 anos, foi localizado e preso na Comunidade Bela Vista.

As primeiras buscas foram feitas na residência dele, porém a esposa informou que o suspeito havia saído com uma arma para resolver um problema e não tinha retornado.

Diante da denúncia, as equipes da Polícia Militar e uma equipe da Polícia Civil foram até a localidade rural e se depararam com o acusado em um veículo Ford Ka.

Ele foi abordado pelos policiais, confessou o crime e disse que a arma estava no porta-malas do carro. Os policiais apreenderam o rifle, que estava municiado com oito cartuchos.

Mais dois carregadores vazios também foram apreendidos. Após os trâmites de praxe, o homem foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa.

Ubiratã Online – Com informações: Assessoria de Comunicação 11° BPM