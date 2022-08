Três são presos em Goioerê após ação conjunta das Polícias Civil e Militar; armas e munições também foram apreendidas

Por volta das 6 horas da manhã desta segunda-feira (15), foi realizada em Goioerê um ação conjunta das Polícias Militar e Civil que culminou com três pessoas encaminhadas para a Delegacia e a apreensão de armas e munições.

De acordo a equipe, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em duas residências. No cumprimento, em uma das residências foram apreendidos um revólver calibre 38, com 17 munições do mesmo calibre. Na outra residência foram apreendidas duas munições de calibre 12 e uma tarjeta com identificação da Polícia Civil.

Resultante das apreensões, foram conduzidos dois homens (21 e 52 anos) e uma mulher (32 anos) para os procedimentos de polícia judiciária.

Informações 7º BPM