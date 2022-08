Veículo fica destruído após pegar fogo em Braganey

Agentes da Defesa Civil de Corbélia foram acionados para conter um incêndio a veículo na Comunidade Saúde no município de Braganey.

Devido à distância, ao chegarem no local o veículo já estava consumido pelo fogo e só foi possível controlar as chamas e fazer o rescaldo. Já o veículo, um Tempra, ficou completamente destruído.

Segundo o condutor do veículo, ele transitava com mais uma pessoa quando avistou um início de fogo na parte frontal do veículo e só houve tempo de sair e acionar os bombeiros. Ninguém ficou ferido no local.