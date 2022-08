Celular é furtado de dentro de estabelecimento comercial em Juranda

Um homem procurou o Destacamento da Polícia Militar para de Juranda para relatar que haviam furtado seu celular de dentro do seu estabelecimento comercial.

Ele disse que após dar falta do aparelho, olhou as imagens da câmera de segurança e verificou que um indivíduo entrou no local e, percebendo que o aparelho estava sobre o balcão, cometeu o furto. Pelas

imagens os policiais conseguiram identificar o rapaz, que já é conhecido pela prática de furtos na cidade.

Os policiais realizaram buscas, porém ele não foi encontrado.

Fonte: 11º BPM