Pai aciona a polícia após filha ser agredida por genro em Cafelândia

A Policia Militar de Cafelândia foi acionada para comparecer no Parque São Paulo, após um homem afirmar que sua filha havia apanhado de seu genro.

No local, em contato com a vítima, a qual é “surda/muda” e com ajuda de seu pai ficou esclarecido que ela brigou com seu convivente, o qual também é “surdo/mudo”, mais que no momento não se encontrava no local e que da briga resultou em um soco na parte interna de sua boca a qual estava com a presença de sangue visivelmente lesionada, e que o homem também acertou uma pedra em suas costas porém não foi constatado marca ou lesão.

Segundo a vítima o seu convivente levou um celular e o documento de identidade da mesma.

A PM orientou para procurar a Polícia Civil de Nova Aurora para dar prosseguimento a representação e solicitação de medida protetiva.

Fonte: Policia Militar