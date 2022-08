Oeste do Paraná tem 112 pedidos de candidaturas a deputados estadual e federal no TSE

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral)divulgou os pedidos de registros de candidaturas a deputados estadual e federal da região que compõe os 56 municípios filiados a AMOP (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná). No universo de 884 pedidos de candidatura no TSE, para deputado Estadual e 628 pedidos de candidaturas para deputado federal no Paraná, resultando em 1.564 pedidos de registro no Tribunal, o que resultou em 43 pedidos de registro de candidaturas a deputado (a) federal em 5 municípios e 69 pedidos de registro para candidaturas a deputado (a) estadual em 13 cidades que compõem a AMOP.

NÚMERO DE ELEITORES DOS 56 MUNICÍPIOS

Anahy 2.697

Assis Chateaubriand 27.824

Boa Vista da Aparecida 7.009

Braganey 4.615

Brasilândia do Sul 3.081

Cafelândia 13.293

Campo Bonito 3.622

Cantagalo 9.192

Capanema 15.873

Capitão L. Marques 12.380

Cascavel 233.753

Catanduvas 7.436

Céu Azul 9.017

Corbélia 14.364

Diamante do Oeste 3.809

Diamante do Sul 3.243

Entre Rios do Oeste 3.598

Formosa do Oeste 6.342

Foz do Iguaçu 196.153

Francisco Alves 6.057

Guaíra 23.543

Guaraniaçu 11.249

Ibema 5.190

Iguatu 2.007

Iracema do Oeste 2.389

Itaipulândia 9.326

Jesuítas 7.533

Lindoeste 4.980

Marechal C. Rondon 41.355

Maripá 5.110

Matelândia 13.909

Medianeira 38.663

Mercedes 4.787

Missal 9.344

Nova Aurora 10.127

Nova Santa Rosa 6.909

Ouro Verde do Oeste 4.945

Palotina 25.015

Pato Bragado 4.443

Quatro Pontes 3.802

Quedas do Iguaçu 24.640

Ramilândia 3.598

Santa Helena 21.296

Santa Lúcia 3.308

Santa Tereza do Oeste 9.428

Santa Terezinha de Itaipu 17.990

São José das Palmeiras 3.317

São Miguel do Iguaçu 22.767

São Pedro do Iguaçu 5.048

Serranópolis do Iguaçu 4.393

Terra Roxa 13.455

Toledo 104.165

Três Barras do Paraná 9.187

Tupãssi 5.993

Ubiratã 19.561

Vera Cruz do Oeste 6.933

TOTAL – 1.093.063

A Região que compõe os 56 Municípios da AMOP, totalizaram 1.093.063 milhão de eleitores aptos a votarem em 2022. Enquanto o número de candidatos para deputados estadual e federal, chegaram a 108 pedidos de candidaturas.

OBS: O blog pode ter deixado de citar alguma candidatura da região com pedido de registro no TSE. Quão grande é a lista do Paraná com pedidos junto ao Tribunal. Portanto, o candidato da região que abrange a AMOP, que não tem o nome nas listas abaixo deve entrar em contato com o blog.

CASCAVEL

Deputado (a) Federal

1 – Evandro Roman (PP)

2 – Hermes FRANGÃO Parcianello (MDB)

3 – Fernando Giacobo (PL)

4 – Renato Silva (Republicanos)

5 – Alfredo Kaefer (PROS)

6 – Coronel Lee (DC)

7 – Alamino (PODE)

8 – Nelsinho Padovani (União Brasil)

9 – Adani Triches (Solidariedade)

10 – Marlise da Cruz (PSD)

11 – Henrique Mecabô (Novo)

12 – Jairo Eduardo (Novo)

FOZ DO IGUAÇU

Deputado (a) Federal

1 – Arif Osman (PSB)

2 – Bianca Portela (PSC)

3 – Bibiana Orsi (Podemos)

4 – Cabo Carlos (PROS)

5 – Compadre Valentim (Republicanos)

6 – Teixeira (Patriota)

7 – Enfermeira Cris Morceli (PTB)

8 – Joelson Bolsolavista (PROS)

9 – Hamilton Serighelli (PT)

10 – João Morales (União Brasil)

11 – Joel de Lima (Cidadania)

12 – Luciano Alves (PSD)

13 – Edna de Baru (PCdoB)

14 – Nelton Friedrich (PDT)

15 – Pastor Walter Miranda (PROS)

16 – Protetora Carol (PP)

17 – Toninho Açougueiro (PTB)

18 – Valdir de Souza – Maninho (PSC)

19 – Valentina (PT)

20 – Vermelho (PL)

21 – William Barros (Novo)

TOLEDO

Deputado (a) Federal

1 – Kelin Piccolli (NOVO)

2 – Jacque da Casa das 13 Mulheres (PT)

3 – Welter (PT)

4 – Solitário (Cidadania)

5 – Sargento Vanderlei (PROS)

6 – Tita Furlan (União Brasil)

7 – Dilceu Sperafico (PP)

8- Cláudia Malmann (Psol)

MAL. CÂNDIDO RONDON



Deputado Federal

1 – Tânia Maion (PROS)

MEDIANEIRA

Deputada Federal

1 – Aninha Santos Lima (PSD)

CASCAVEL

Deputado (a) Estadual

1 – Rômulo Quintino (PL)

2 – Jenifer Lima (PL)

3 – Paloma Biavati (PL)

4 – Celso Dal Molin (PL)

5 – Joceh da Auto Escola (MDB)

6 – Marcos Oltoni (MDB)

7 – Batatinha (MDB)

8 – Adelino Ribeiro (PSD)

9 – Gugu Bueno (PSD)

10 – SUCO (PSD)

11 – Dr. Jorge Bocasanta (PP)

12 – Gustavo Ferlin (PP)

13 – Paulo Janke (PP)

14 – Marcio Pacheco (Republicanos)

15 – Fão do Bolsonaro (Republicanos)

16 – Olavo Santos (PODE)

17 – Tanuri (PODE)

18 – Paulo Porto (PT)

19 – Professor Lemos (PT)

20 – Alan Medeiros (Cidadania)

21 – Saulo do restaurante Casinha (DC)

22 – Dirceu Soligo (Novo)

23 – Cidão da Telepar (PSB)

24 – Prof. Ivanildo Claro (PSol)

25 – Pablo Jamilk (PDT)

26 – Pintinho Jalasko (AGIR)

FOZ DO IGUAÇU

Deputado (a) Estadual

1 – Adriana de Alencar (PDT)

2 – Carla Rosane (PSC)

3 – Celino Fertrin (Podemos)

4 – Delegado Francisco Sampaio (União Brasil)

5 – Edson Narizão (PSC)

6 – Elisangela Bassanes (PSC)

7 – Galhardo (Republicanos)

8 – Luciano Lima (PSC)

9 – Luiz do PT (PT)

10 – Matheus Vermelho (PP)

11 – Paulo Mac Donald (Podemos)

12 – Policial Sheila Mello (PSD)

13 – Policial Fontana Romar (PP)

14 – Ranieri Marchioro (PTB)

15 – Ricardo Albuquerque (Patriota)

16 – Rosa Maria (MDB)

17 – Sidnei Prestes (Republicanos)

18 – Soldado Fruet (PROS)

TOLEDO

Deputado (a) Estadual

1 – Graziela Gobbato (Republicanos)

2 – Aquiles Franco Neto (PSC)

3 – Zóio (PV)

4 – Lourival Neves Junior (Patriota)

5 – Beto Ignácio (PSDB)

6 – Simone Sponholz (PL)

7 – Ademar Dorfschmidt (União Brasil)

8 – Lucio de Marchi (PP)

SANTA TEREZA DO OESTE

Deputado Estadual

1 – Jorjão (Podemos)

2 – Pastor Jonas Duarte (PTB)

MATELÂNDIA

Deputado Estadual

1 – Teixeirinha (PP)

CORBÉLIA

Deputado Estadual

1 – Bombarda (PDT)

2- Mayra Karvat (Psol)

MAL. CANDIDO RONDON

Deputado Estadual

1 – Ademir Bier (MDB)

2 – Policial Fabio (DC)

3- Palagano e coletivo Esperançar (Psol)

4- Ana Maria de Carvalho (Psol)

MARIPÁ

Deputado Estadual

1 – Anderson Bento Maria (PP)

ASSIS CHATEAUBRIAND

Deputado Estadual

1 – Marcel Micheletto (PL)

1 – Ademir Koite (MDB)

QUEDAS DO IGUAÇU

Deputado Estadual

1 – Rafael Moura (MDB)

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Deputado (a) Estadual

1 – Catia Valente (PP)

2 – Luciano Neris (REDE)

SANTA TEREZINHA DO ITAIPU

Deputado Estadual

1 – Waner Xavier (PSD)

TERRA ROXA

Deputado Estadual

1 – Jota Junior (Solidariedade)