Trevo Cataratas em Cascavel será liberado ao tráfego neste domingo

Com 97% das obras concluídas, o Trevo Cataratas já poderá ser utilizado pelos milhares de veículos que trafegam pelas rodovias que cortam o município.

A tão esperada e sonhada obra de engenharia do novo Trevo Cataratas de Cascavel já é uma realidade. Uma reivindicação antiga da região Oeste do Paraná, que desenvolveu inúmeras campanhas durante três décadas para finalmente conquistar essa obra em um dos principais gargalos logísticos do país.

O Trevo Cataratas é o entroncamento de três importantes rodovias federais – as BRs 277, 467 e 369. O movimento diário chega a 45 mil veículos, entre automóveis, ônibus e, principalmente, caminhões que escoam as produções agrícola e industrial da região, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul para os grandes centros consumidores, a países do Mercosul e para os portos de Paranaguá (PR), Santos (SP) e São Francisco do Sul (SC).

Para execução dos trabalhos a justiça atendeu a mobilização das entidades representativas da região e incluiu a obra no acordo de leniência firmado entre a força-tarefa da lava jato e a concessionária que administrava a rodovia pedagiada entre Foz do Iguaçu e Guarapuava.

A Construtora JL ficou responsável pela execução do projeto ao vencer concorrência com outras grandes empresas nacionais.

As obras tiveram início em dezembro de 2020 com a implantação dos desvios e não pararam único dia sequer, inclusive nos finais de semana e feriados. “A JL, empresa cascavelense com atuação nacional, entendeu e atendeu o clamor de toda a região para que a obra fosse finalizada o mais rápido possível, sempre observando todas as normas de segurança e qualidade que uma obra desse porte requer”, explica o diretor presidente da JL, engenheiro João Luís Felix.

O cronograma inicial, que previa o término e a consequente liberação do trevo em outubro deste ano, foi antecipado em dois meses para alegria e alívio dos motoristas e de toda comunidade que enfim poderão se ver livres dos constantes engarrafamentos. O novo trevo evitará também muitos acidentes como os que foram registrados por décadas e que ocasionaram muitas vítimas fatais.

Para que isso fosse possível a Construtora JL utilizou a mão de obra qualificada de 200 colaboradores – chegando a 300 nos momentos de pico – que se revezaram na tarefa de dar a nova dimensão ao Trevo Cataratas nomeado de Alsir Pelissaro pela Prefeitura de Cascavel.

São 8 km de pistas entre os desvios e as pistas do trevo em definitivo, dois viadutos, passarela metálica para pedestres, barreiras de concreto, rede de drenagem, ciclovias, calçada para pedestres e iluminação total das vias.

Os números dessa esperada obra impressionam. Foram utilizados 6.000 metros cúbicos de concreto, 1.000 toneladas de ferro armado e movimentados 230 mil metros cúbicos de terra para moldar os níveis das pistas.

A execução dessa maravilhosa obra pela Construtora JL contou com a participação de outras grandes empresas, como Concresuper, Silvestro Guindastes, Grameira Iguaçu, Moniz Equipamentos, Gerdau, Votoran e de outros diversos fornecedores da região para materiais e serviços, em uma sinergia que possibilitou atingir os objetivos propostos bem antes do prazo final estipulado em contrato.

Após a liberação ao tráfego neste sábado, começará a fase 4 da obra que fará a remoção dos desvios implantados para execução das últimas estruturas nas áreas dessas remoções e serviços de acabamento em geral.

Termina assim, uma longa batalha pela construção do Trevo Cataratas, uma obra que espelha a grandeza de Cascavel e da Região Oeste e que será de fundamental importância para o escoamento da produção com mais rapidez e segurança, além de poupar muitas vidas.

