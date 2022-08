Homem é preso por tentativa de homicídio em Cafelândia

Durante patrulhamento na noite de domingo, 21, a Polícia Militar de Cafelândia foi solicitada e informada sobre uma briga de moradores de uma república com esfaqueamento.

A equipe foi até o local e encontrou um homem ensaguentado com ferimento na cabeça. De acordo com as informações, dois homens se envolveram na briga e um levou um golpe na cabeça e o outro no torax e mais três golpes no antebraço.

Após o relato, um dos homens já se encontrava no Pronto Atendimento Municipal e continua internado com ferimentos graves. O outro está preso por tentativa de homicídio.

Fonte: Portal Informar