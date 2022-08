Idoso é preso por aliciar e manter relações sexuais com crianças em troca de presentes

Um idoso de 65 anos foi preso pela Polícia Civil de Sarandi, na região metropolitana de Maringá, suspeito de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Uma das vítimas, segundo a Polícia Civil, tinha 8 anos quando sofreu o abuso.

Os policiais iniciaram a investigação após receber denúncias de que o idoso aliciava crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos, sobretudo moradoras de bairros carentes, oferecendo dinheiro e presentes em troca da prática de atos sexuais.

Segundo as investigações, boa parte dos abusos ocorria dentro do carro do idoso, a poucos metros das residências das vítimas. Algumas vítimas disseram ainda que ele ameaçava matar as mães, caso elas contassem alguma coisa. O suspeito também induzia as crianças a participarem de orgias com ele.

O inquérito apontou ainda que pelo menos duas gerações da mesma família teriam sido abusadas por ele. Os investigadores apuram se os atos sexuais eram registrados em vídeo e se o homem fazia comércio ou chantageava as vítimas. O aparelho celular foi apreendido e será encaminhado para o Instituto de Criminalística, para perícia.