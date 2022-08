1º debate entre candidatos à presidência da república acontece no próximo domingo

Na eleição presidencial mais importante desde a redemocratização, a TV Cultura, Band, UOL e Folha de São Paulo se unem e formam um pool para realizar o primeiro debate presidencial das Eleições 2022, neste domingo, dia 28 de agosto, às 21h.

O evento, realizado no principal estúdio da Band em São Paulo, colocará frente a frente, pela primeira vez, os principais candidatos ao Planalto: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (PMDB), Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil).

“Teremos um momento histórico no dia 28. Um debate em que os eleitores verão os candidatos reunidos pela primeira vez, com todas as condições possíveis para comparar e observar os estilos, ideias e programas porque os políticos estarão muito à vontade. As regras permitem a eles um espaço absolutamente adequado para que exponham suas propostas”, avalia Fernando Mitre, diretor nacional de Jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

José Roberto Maluf, presidente da TV Cultura, destaca a força da união dos veículos de imprensa. “O pool faz com que haja um maior alcance em todo o Brasil. O debate mostra quem são os candidatos, quais são as suas propostas. Isso faz com que o eleitor possa escolher melhor e eleger aquele que será o próximo presidente do Brasil”.

“Band e TV Cultura farão a transmissão na TV aberta. O Grupo Bandeirantes tem toda a sua rede de rádios e canais a cabo. O UOL tem uma distribuição muito grande na internet e a Folha de S.Paulo vem agregar a credibilidade do jornal impresso. Temos todos os elementos para fazer esse debate reverberar muito”, afirma Murilo Garavello, diretor de Conteúdo do UOL.

Sérgio Dávila, diretor de Redação da Folha de S.Paulo, ressalta o significado histórico do evento. “Nunca antes foi feito um pool envolvendo tantos veículos importantes. Essa iniciativa inédita vai marcar a história do jornalismo brasileiro”.

O encontro será mediado pelos jornalistas Adriana Araújo e Eduardo Oinegue, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, nos dois primeiros blocos. No último, a mediação será feira pelo diretor de Jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, e pela jornalista Fabíola Cidral, do portal UOL.

O debate contará ainda com a parceria do Google, que fornecerá dados de interesse de busca, painéis, inteligência e análises. A Sala Digital, montada no estúdio logo ao lado do debate, proporcionará uma experiência presencial aos convidados, que poderão acompanhar em tempo real nas telas a “temperatura” da repercussão digital do evento.

Caso haja segundo turno, o debate entre os dois candidatos mais votados será no dia 9 de outubro.

DE OLHO NO VOTO

Na TV Cultura, antes do debate, a partir das 20h, irá ao ar ao vivo uma edição especial do De Olho no Voto, com apresentação de Rodrigo Piscitelli e participações do jornalista Leonardo Sakamoto e de Felipe Nunes, CEO da Quaest.

Saiba como será cada bloco do debate

Primeiro bloco:

Mediadores: Eduardo Oinegue e Adriana Araújo

Todos os presidenciáveis terão um minuto e meio para responder perguntas programáticas. Será uma questão para cada dois candidatos. As respostas acompanham a ordem de posicionamento no estúdio, conforme sorteio prévio: Luiz Felipe D’Ávila, Soraya Thronicke, Simone Tebet, Jair Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes.

Em seguida, haverá o primeiro confronto direto. Também por ordem de sorteio, cada um escolhe quem vai responder e tem um minuto para fazer a pergunta. O candidato que for responder terá um total de quatro minutos para administrar entre a resposta e a tréplica. Aquele que perguntou tem um minuto para a réplica.

Todos perguntam e todos respondem, nesta ordem: Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Luiz Felipe D’Ávila, Soraya Thronicke, Lula e Simone Tebet.

Segundo bloco:

Mediadores: Eduardo Oinegue e Adriana Araújo

Seis jornalistas das empresas que integram o pool fazem perguntas para os candidatos e escolhem quem comenta. Um minuto para a pergunta e um minuto para o comentário. O candidato que responde terá quatro minutos para dividir como quiser entre resposta e réplica. Todos respondem e todos comentam.

Terceiro bloco:

Mediadores: Leão Serva (TV Cultura) e Fabíola Cidral (UOL)

Novo confronto direto entre os candidatos, também com ordem definida previamente em sorteio (Simone Tebet, Soraya Thronicke, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Lula, Luiz Felipe D’Ávila). Um minuto para a pergunta, um para a réplica e quatro minutos administrados entre resposta e tréplica.

Na sequência, mais uma série de perguntas programáticas para todos os candidatos, em ordem previamente sorteada, com um minuto para a resposta. Uma pergunta para cada dois candidatos, nesta ordem: Ciro Gomes, Soraya Thronicke, Lula, Simone Tebet, Luiz Felipe D’Ávila e Jair Bolsonaro.

Em seguida, cada candidato terá dois minutos para fazer suas considerações finais, em ordem invertida ao início do debate: Ciro Gomes, Lula, Jair Bolsonaro, Simone Tebet, Soraya Thronicke e Luiz Felipe D’Ávila.

Ausência

Conforme definido com os partidos, se algum candidato não comparecer ao debate, o púlpito ficará vazio.

Direito de Resposta

Em caso exclusivamente de ofensa moral e pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta imediatamente após o término da fala de quem estiver com a palavra. O mediador submeterá a avaliação ao comitê formado por quatro jornalistas do pool e um advogado. A resposta será dada ainda no mesmo bloco. Na hipótese de deferimento do pedido de resposta, serão concedidos 45 segundos.

Assessoria