Agricultor morre após levar mais de 200 picadas de abelha enquanto trabalhava

O agricultor Gustavo Pereira da Silva, 52 anos, morreu após sofrer um ataque de um enxame de abelhas na comunidade Pedra Branca, em Engenheiro Beltrão.

Segundo informações, o homem trabalhava na propriedade em um trator quando foi surpreendido pelas abelhas que invadiram o trator que não possui cabine.

O agricultor que era alérgico a picadas de abelhas, levou mais de 200 ferroadas pelo corpo, inclusive na região da cabeça e rosto. Ele foi socorrido ainda com vida e encaminhado ao Hospital Santa Casa de Engenheiro Beltrão, mas apesar de todos os esforços da equipe de socorro não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda antes de dar entrada no hospital.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão para exame de necropsia. A Polícia Civil da cidade deverá instaurar um inquérito para apurar o acidente.

Com informações do Tribuna do Interior