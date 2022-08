Colisão entre Fiat Strada e Caminhão mata duas pessoas na Rodovia Vassílio Boiko

Um gravíssimo acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (24), entre Roncador e Iretama acabou deixando duas vítimas fatais. Leonardo Waltmann de 52 anos, faleceu no local e Valdevino Correia de Paula de 46 anos, foi socorrido e veio a óbito no hospital.

O acidente ocorreu na rodovia Vassílio Boiko, entre Roncador e Iretama, na localidade conhecida como Curva Tangará. O Fiat Strada, com placas de Roncador, bateu de frente com o caminhão baú, que vinha em sentido contrário, o condutor do caminhão não se feriu no acidente.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela pericia.