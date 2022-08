Passageiros reagem assalto a ônibus, rendem e agridem ladrão que acaba preso

Um ladrão levou uma ‘invertida’ após tentar assaltar um ônibus de turismo na rodovia PRC-466, na região de Pitanga. É que o mesmo foi contido pelos passageiros e agredido. Ele estava com um comparsa que acabou desistindo da ação fugindo antes de as vítimas se rebelarem.

A ação aconteceu durante a madrugada. A ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Militar (PM). Os policiais receberam uma ligação do condutor do coletivo informando que tinha sofrido um roubo e que estaria parado em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Pitanga para pedir socorro, mas não havia nenhum policial no local.

Diante da situação, uma equipe se deslocou ao local. Ao entrar no ônibus, os policiais encontraram um dos ladrões caído no chão, imobilizado pelos passageiros com os olhos roxos, um corte no supercílio e escoriações pelo corpo. Aos PM’s o motorista informou que seguia pela rodovia PRC-466, quando na altura da localidade Rio Batista, dois indivíduos que estavam no coletivo deram voz de assalto.

Com um volume embaixo da camiseta, disseram aos passageiros que estavam armados, obrigando as vítimas a entregarem pertences pessoais sob ameaça. Segundo o condutor, a situação gerou pânico nos ocupantes do ônibus. Alguns ainda tentaram abrir a porta da cabine do motorista solicitando que ele parasse o veículo.

Temendo que o pior pudesse acontecer, ele continuou viagem até o posto da PRE de Pitanga. Ao parar o ônibus, um dos ladrões que supostamente estaria armado, desceu correndo do veículo e fugiu. Neste momento o outro criminoso foi contido pelas vítimas que passaram o agredir. Ele fazia o uso de uma tornozeleira eletrônica e estava com um mandado de prisão em aberto.

Na sequência, os policiais fizeram buscas pela localidade, encontrando o outro ladrão escondido no meio de um capinzal próximo do local. Nas buscas ao criminoso, a PM encontrou um aparelho celular pego de uma das vítimas. Ao ser questionado sobre o suposto revólver, ele entregou aos policiais um corote de pinga, que mentiu aos passageiros ser uma arma.

Os dois foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Pitanga para os procedimentos cabíveis. Após o susto, o coletivo seguiu viagem.

Fonte: Tribuna do Interior