Morador de Goioerê perde mais de R$ 1.700 em golpe do falso empréstimo e ainda é ameaçado de prisão

Um morador do Bairro Vila Guaira em Goioerê, perdeu cerca de R$ 1.790,00 ao cair no golpe do falso empréstimo. Segundo a vítima, ao tentar fazer um empréstimo, através de uma suposta instituição financeira pela internet.

O homem relatou que ao negociar um empréstimo no valor de R$ 10 mil, os golpistas disseram que para liberar o empréstimo precisaria fazer um depósito de R$ 390,00, sendo efetuado pela vítima. Em seguida os golpistas pediram mais R$ 1.400 para liberar a papelada, sendo que o morador de Goioerê novamente realizou o pix.

Na terceira vez que os golpistas solicitaram dinheiro pra librar o empréstimo, a vítima disse que não pagaria, quando foi ameaçado de prisão por quebra de contrato. A vítima compareceu da Delegacia e registrou o golpe.

Informações são da Tribuna da Região