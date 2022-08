Homem cai em golpe e perde quase 15 mil em transação via Pix em Juranda

Um homem procurou a Polícia Militar de Juranda para registrar um boletim de ocorrência após sofrer um golpe e perder quase R$15.000,00 em Juranda.

Segundo informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online, o homem teve o grande prejuízo ao realizar a transação via Pix após um estelionatário se passar pelo filho dele através do WhatsApp.

O suposto filho, solicitou quantias em dinheiro. Na primeira transação a vítima realizou uma transferência de R$ 10 mil. Logo depois, novamente o “filho” pediu mais dinheiro. Desta vez a vítima transferiu mais R$ 4.980,00. Na terceira tentativa do golpista, a vítima desconfiou da situação e conseguiu fazer contato com o filho, que informou que não havia solicitado nenhuma quantia ao pai.

A Policia Militar registrou o Boletim de Ocorrência com todos os dados, inclusive das pessoas que receberam as quantias em dinheiro, bem como o número do telefone utilizado para fazer contato com a vítima.

Ubiratã Online com Informações do 11º BPM