Homens encapuzados invadem residência e matam duas pessoas com tiros na cabeça em Cafelândia

A Policia Militar de Cafelândia foi acionada na noite deste domingo (28), onde segundo relatos três homens encapuzados chegaram em uma residência e dispararam contra duas pessoas.

A equipe deslocou até o Bairro Pioneiros 3, onde constatou o fato. Em contato com algumas testemunhas que relataram que não residem no local, porém, estariam no local desde sábado, quando teve uma discussão com uma mulher, e que as vítimas haviam passado a noite usando entorpecentes e ingerindo bebidas alcoólicas, e que todos são usuários de drogas.

Por volta das 20:40 horas, parou um carro preto, do outro lado da rua e do mesmo desceram três homens, os quais estariam todos de casaco preto e touca ninja na cabeça, foram chegando e gritando entrem na casa. Um dos indivíduos já entrou na residência com uma pistola em mãos, e um dos homens pediu quem morava na casa.

Um dos atiradores, pediu por uma das vítimas (André), este ao ouvir seu nome foi até a sala e de imediato um dos indivíduos pediu para que as testemunhas ficassem na sala, e que as duas vítimas deitassem no chão.

Ato contínuo relata que ouviu três disparos, que tiraram a vida de uma das vítimas, e mais outros três disparos, que acabou também por tirar a vida do outro homem. Após os disparos, os homens saíram da residência, tomando rumo ignorado.

Uma equipe de socorristas do SAMU foi acionada porém apenas confirmaram o óbito. Diante dos fatos, foi isolado o local do crime, sendo também acionado a Polícia Civil, IML e Criminalística.

As vítimas foram identificadas como sendo André Felipe Santiago Silva 27 anos natural de Teresina, Piauí e Mateus Lima Barros, 22 anos natural de Chapadinha no Maranhão. Os corpos permanecem no IML em Cascavel.

Com Informações repórter Genésio Roecker.