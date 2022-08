Túmulos violados e ossada espalhada em cemitério no oeste do Paraná

As imagens registradas no Cemitério de Três Bocas, no Distrito de Toledo no Oeste do Paraná, mostram a falta de respeito com os mortos e com familiares. O local fica localizado às margens da BR 163, entre Toledo e Marechal Cândido Rondon, nas proximidades de um pista de arrancada.

Um morador esteve no local e registrou o resultado do vandalismo: túmulos violados e muita coisa estragada. “Que gente é essa que pode fazer isso?”, disse a testemunha.

Nas imagens feitas por ele é possível ver diversos sepulcros quebrados. Os danos estavam nos locais feitos apenas com cimento e também em outros que foram colocadas pedras e mármores.

Também foram quebrados diversos vidros e vasos de plantas, colocados no local em homenagens a amigos e familiares, estavam espalhados.

Além de todo o vandalismo na parte estrutural, crânios e arcada dentária estavam próximos aos sepulcros de onde foram retirados.

O aspirante a Oficial Eduardo Corrêa Peres informou que o boletim sobre o caso foi registrado e repassado para investigação junto à Polícia Civil.

Informações da Catve