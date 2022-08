Bandido é morto e outro baleado em confronto com a policia durante tentativa de roubo em Nova Aurora

Dois bandidos foram alvejados pela Policia Militar de Nova Aurora em confronto na manhã desta terça-feira (30), durante uma tentativa de roubo no centro da cidade.

A troca de tiros aconteceu no momento em que os criminosos estavam na casa da proprietária de uma loja, tentando roubar uma caminhonete e outros objetos. Policiais estavam atendendo uma outra ocorrência nas proximidades e perceberam a ação da dupla.

, Quando os marginais notaram a presença da policia, se assustaram e foram para a vizinha, onde houve a troca de tiros e um foi morto após ser alvejado na barriga e o outro, levou um disparo na perna e não corre risco de morte.

Os proprietários da residência e a senhora da casa ao lado não sofreram ferimentos e estão bem. Segundo informações um dos criminosos estava com uma arma de fogo e outro com um simulacro. Os dois seriam moradores do município de Goioerê.



Com Informações do Goionews