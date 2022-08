Traficante é preso pela ROTAM com quase 500 Kg de maconha em Cafelândia

A equipe ROTAM realizava em patrulhamento nas proximidades do Distrito de Central Santa Cruz, em Cafelândia, quando avistou dois veículos em alta velocidade, sendo estes um space fox, e um sportage.

Esta equipe sabendo que a rota é usada para o transporte de ilícitos, fez o retorno e tentou realizar a abordagem, após alguns quilômetros foi possível abordar os veículos. Um dos condutores se evadiu para região de mata e um ficou no local.

Foi então verificado que os veículos estavam carregados de substância maconha e após pesado totalizou 487 Kg. Após consulta foi verificado que um dos veículos possui alerta de roubo no estado de São Paulo.

Diante dos fatos, os veículos, o condutor, juntamente com a maconha, foram encaminhados a sede do DPM de Cafelândia para confecção do boletim, e posteriormente a delegacia de Nova Aurora.

*RESULTADO

487 KG de maconha

1 Veículo Recuperado

1 Veículo Apreendido

1 Masculino Preso

R$355,00 Apreendido

Prejuízo ao Crime: R$ 571.355,00

Fonte: ROTAM 19ºBPM – OPERAÇÃO CONTROLE BRASIL/PMPR/SESP-SEOPI/MJSP