Vereador morre cinco dias após assumir cargo no Paraná

Um acidente de trânsito no final da tarde deste domingo (28), tirou a vida do vereador Arceni Antunes, conhecido como Siso, de 24 anos, em Pinhal de São Bento, no sudoeste do Paraná.

Conforme as primeiras informações, ele estava em uma motocicleta em uma estrada rural na comunidade de Lageadinho, e se envolveu em um acidente com um automóvel por volta das 17h30. O vereador sofreu ferimentos graves, foi removido ao hospital em Ampére, mas acabou falecendo por volta das 18h25.

Siso residia na Comunidade de Nova Bélgica e retornava para casa após participar de uma festa na comunidade da Cabeceira do Pinhal. Ele era casado e tinha um filho de 9 anos.

O vereador assumiu o cargo na última terça-feira (23), no lugar de Dilson Câmera, que pediu licença. O prefeito de Pinhal de São Bento, Paulo Falcade, concedeu entrevista ao vivo no Facebook da Ampére e lamentou o ocorrido. Disse que Siso estava feliz por assumir a função de vereador.

Fonte: Rádio Ampere/Novo Cantu