Brasileiro é resgatado com vida após passar 11 dias dentro de geladeira em alto mar

O brasileiro Romualdo Macedo Rodrigues, de 44 anos, estava em alto mar dentro de uma geladeira quando foi resgatado no dia 11 de agosto por pescadores de Suriname. Romualdo permaneceu em alto mar durante 11 dias sem comer e sem beber água.

Após ser resgatado, Romualdo recebeu os primeiros socorros e em seguida foi detido pela polícia local porque não tinha documento. Ele permaneceu por 16 dias em uma prisão.

“[Eu dizia]: Por que eu vou ficar aqui? Não matei, não roubei.”

Segundo a reportagem da Record TV exibida no último domingo (28), Romualdo estava na geladeira pois seu barco naufragou. Segundo o relato, ele saiu do porto de Oiapoque (AP) para pescar durante três dias, mas o barco estava com rachaduras e a água do mar começou a invadir a embarcação.

“Comecei a secar, mas no outro dia não tinha mais jeito e foi para o fundo mesmo”, contou ele à emissora. O que ele tinha mais próximo era um geladeira e, após testar se o objeto boiava na água, Romualdo decidiu usá-lo. “Quando eu vi que não tinha jeito, eu peguei o freezer e fui embora”.

O pescador contou que não sabe nadar e que permaneceu no freezer por 11 dias e em um determinado momento a água começou a invadir o eletrodoméstico.

“Começou a entrar água dentro do freezer. E eu secava com a minha mão. Eu comecei a me desesperar”,

Além do medo da água, Romualdo disse que também pensou que seria atacado por tubarões.

“Eu pensava que ia ser atacado pelos tubarões porque em alto mar tem muito peixe curioso.”,

