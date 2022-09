Caminhoneiros são feitos reféns e obrigados a beber etanol no Paraná

Dois caminhoneiros foram feitos reféns por mais de 24 horas em Umuarama. Os criminosos roubaram os caminhões da dupla.

Os dois homens que não se conheciam são moradores de Francisco Beltrão e Iporã do Oeste/SC, eles foram atraídos através de um aplicativo de frete pelos mesmos criminosos até Umuarama, as vítimas receberam proposta para o transporte de ração.

Os trabalhadores foram mantidos juntos em cativeiro. Um deles perdeu cerca de R$ 3 mil, quantia que estava no veículo. O outro, foi obrigado a realizar transferências via PIX, uma delas no valor de R$ 11 mil. As transações eram feitas sob ameaça dos bandidos.

Além disso, sob efeitos do etanol, as vítimas foram deixadas amarradas em uma mata na Estrada Moema. Eles também tiveram queimaduras por ingerir o líquido.

Ao amanhecer, caminharam até a um trecho de acesso a Estrada Dias e pediram ajuda a populares, que acionaram a polícia.

Um dos caminhões roubados tem rastreador e indicou a localização em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul.

Fonte: Catve.