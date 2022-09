Casal é detido por receptação de mercadorias na BR 369

Um casal foi detido por receptação de mercadorias na tarde desta quinta-feira (1), na BR 369, próximo a Cascavel.

Equipe da PRF abordou o veículo, modelo Corsa Classic, de cor branca, e dentro do automóvel encontraram desodorantes, tintas para cabelo, produtos farmacêuticos, bonés e roupas. Os criminosos informaram aos policiais que compraram as mercadorias provenientes do crime no bairro Cascavel Velho.

Suspeitos foram encaminhados para a 15ª Subdivisão Policial (SDP) Cascavel.