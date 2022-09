Duas caminhonetes são furtadas e recuperadas pela Policia Militar em Ubiratã

Uma outra tentativa de furto à uma F1000, foi registrada no Conjunto Porto Seguro 3, a ação foi frustrada quando o proprietário viu pelo menos dois indivíduos tentando realizar o furto e gritou. Os elementos saíram correndo sentido Conjunto Boa Vista e não foram localizados.

Logo pela manhã, a Policia Militar foi acionada após o proprietário de uma Veraneio relatar o furto do veículo.

No local, a equipe policial foi informada que a caminhonete, que estava estacionada em via pública na Rua Goiás, havia sido furtada durante a noite/madrugada . Logo na sequência, os policiais receberam informações de que uma caminhonete com as mesmas características estava abandonada perto do bosque, na Rua Rio Grande do Sul. A equipe foi até o local e constatou que era o veículo furtado.

A Policia Militar recebeu também uma outra denúncia de furto. Desta vez a proprietária de uma Mitsubishi L200 acionou a Polícia Militar para registrar o furto do veículo, a equipe policial esteve na Rua Marechal Cândido Rondon e foi informada que a caminhonete, que estava estacionada em via pública, havia sido furtada durante a noite/madrugada. A proprietária informou que no local onde estava o veículo havia vidro quebrado.

Câmeras de segurança flagraram a ação. Logo depois a PM recebeu informações que a caminhonete estava abandonada próximo à Rua Angico, na região do Lago Municipal. A policia esteve no local e constatou que era o veículo furtado.

Ubiratã Online com Informações do 11º BPM