Gaeco prende empresário e policial rodoviário durante operação no PR

Um policial rodoviário estadual e um empresário foram presos pelo Gaeco acusados de envolvimento em um esquema de propina para passagem de veículos carregados com contrabando. Além disso, cinco policiais rodoviários foram afastados da função, nesta quinta-feira (01).

As ordens de busca foram executadas em 11 residências (seis em Umuarama, duas em Guaíra e três em Iporã), duas empresas em Umuarama e cinco repartições policiais relacionadas às atividades ou lotações dos investigados (Umuarama, Iporâ, Altonia, Palotina e Marechal Cândido Rondon). As prisões preventivas contra o empresário e um policial rodoviário – os dois já haviam sido indiciados na primeira etapa da operação, mas seguiram com o esquema de propina. Foram apreendidos celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos, além de documentos e dinheiro.

A operação desenvolvida no Noroeste do estado, o Ministério Público do Paraná, em conjunto com a Polícia Militar, com apoio da Receita Estadual, deflagrou nesta quinta-feira (1º) uma nova etapa da Operação Força e Honra. Iniciada no ano passado, a investigação trata de crimes diversos, como corrupção e desvio de bens apreendidos por um empresário e policiais rodoviários estaduais. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, cinco mandados de suspensão do exercício da função de policiais rodoviários e 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Altônia, Guaíra, Iporã, Marechal Cândido Rondon, Palotina e Umuarama.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar de Umuarama e a prisão preventiva do empresário, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Umuarama. As investigações da Operação Força e Honra são conduzidas no MPPR pelo Núcleo de Cascavel do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Núcleo de Umuarama do Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria).

A ação promovida nesta quinta-feira decorre da análise de apreensões da primeira fase da investigação, deflagrada em julho do ano passado, quando foram encontrados indícios de atuação de policiais rodoviários do Posto de Polícia de Iporã no recebimento sistemático de propinas pagas por empresário do ramo de pneus para a passagem de veículos com mercadorias provenientes do Paraguai. As investigações revelam possível lavagem de dinheiro proveniente de corrupção, inclusive com a simulação de compra e venda de uma residência.