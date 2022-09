Recenseadora do IBGE é vítima de estupro no Paraná; autor foi preso

Uma recenseadora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 22 anos, foi estuprada enquanto atuava na coleta de dados na cidade de Marumbi, no norte do Paraná. O autor foi preso em flagrante pela Polícia Civil e encaminhado à delegacia de Jandaia do Sul.

Conforme as informações repassadas pelo delegado Gustavo de Pinho Alves, a vítima compareceu na delegacia, onde relatou que estava trabalhando na coleta de informações para o Censo 2022, quando chegou à residência do autor.

Atendida pelo homem, de 30 anos, ela disse que foi convidada a entrar, pois ele alegou que estaria preparando almoço e as panelas estavam no fogo.

Após entrar e concluir a entrevista com as perguntas do Censo, a jovem disse que foi surpreendida pelo homem que a beijou a força. Em seguida, ela conta que foi jogada no chão e agarrada pelo abusador, que passou a mão em suas partes íntimas.

O homem teria indagado se realmente ela não queria nada e, diante da recusa, a deixou ir embora. Assustada, ela saiu e registrou a queixa. A polícia agiu rápida e prendeu o agressor.

Com informações: Banda B