Mulher da tapa no rosto de funcionária de lanchonete e as duas vão parar na Delegacia em Campina da Lagoa

A Polícia Militar de Campina da Lagoa foi acionada por uma funcionária de uma lanchonete que relatou ter sido agredida por uma cliente.

No local, a mulher informou que ao atender duas mulheres em uma mesa, uma delas teria a agredido com um tapa no rosto. Como a vítima manifestou interesse em representar contra a acusada, a Polícia Militar fez contato com a agressora, que ainda estava no local.

A mulher disse que a funcionária havia sido mal educada com ela, e admitiu ter dado um tapa no rosto da funcionária, que também teria revidado.

Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas à delegacia.

Fonte: 11º BPM