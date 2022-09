Policial fica preso as ferragens em colisão envolvendo viatura e carro-forte no Paraná

Uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) bateu de frente com um carro-forte de uma empresa de transporte de valores em Cândido de Abreu, na região central do Paraná, na tarde de segunda-feira (5).

De acordo com a PRE, o policial rodoviário que dirigia a viatura ficou preso às ferragens, sendo necessário apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado pelo aéreo do Samu para um hospital de Maringá, com suspeita de fratura na perna.

O outro policial, passageiro na caminhonete, teve ferimentos leves e foi socorrido em Ponta Grossa.

O acidente aconteceu no quilômetro 346, da PRC-487. A estrada chegou a ser fechada para o atendimento médico.