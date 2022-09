PRF apreende armas, drogas e cigarros contrabandeados no final de semana

Milhares maços de cigarro contrabandeado, duas pistolas cal. 9mm, três carregadores, 100 munições cal. 9mm, 7 quilos de Skunk, 89 quilos de maconha, esse foi o saldo foi o saldo das apreensões realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre sábado (3) e segunda-feira (5). As apreensões ocorreram nos municípios de Céu Azul e Quarto Centenário.

Durante operação na BR-277, próximo ao município de Céu Azul, no dia 3 de setembro, policiais rodoviários federais deram voz de parada em um ônibus de viagem. Ao fiscalizar as bagagens dos passageiros a equipe de policiais identificou que 3 passageiras transportavam tabletes de machonha e sacos com skunk. Ao todo foram apreendidos 53 quilos de maconha e 7 quilos de skunk. As passageiras foram conduzidas à delegacia da Polícia Civil em Cascavel.

No mesmo trecho da BR-277, às 5h e 30 do domingo (4) uma equipe da PRF apreendeu duas pistolas cal. 9mm, três carregadores e 100 munições cal. 9mm. Durante uma vistoria mais minuciosa os policiais localizaram um fundo falso no assoalho do veículo onde havia cerca de 36 quilos de maconha escondidos. Para a abertura do assoalho e retirada do entorpecente, foi solicitado o auxílio do Corpo de Bombeiros, com a utilização de ferramentas para o desencarceramento da lataria do veículo. O motorista foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Cascavel.

Cerca de 75 mil maços de cigarros foram apreendidos pela PRF na localidade de Bandeirante d’Oeste, no município de Quarto Centenário. Uma equipe da PRF que estava em deslocamento pela PR-317, suspeitou de um furgão com placas de São Paulo.

Quando a equipe sinalizou para o motorista encostasse o furgão, ele acelerou e tentou fugir das equipes. A viatura da PRF seguiu o furgão por cerca de 12 quilômetros quando conseguiu abordá-lo na área urbana de Bandeirante D’Oeste. O motorista abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi detido pelos policiais. Dentro do Furgão estavam 75 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, além de um rádio de comunicação. A carga foi encaminhada para a Receita Federal e o motorista, detido, entregue à Polícia Federal, em Cascavel.

Com informações: Assessoria de Comunicação/PRF