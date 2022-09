Denuncia leva Policia Militar a caminhão carregado de cigarros contrabandeados em Ubiratã

A Polícia Militar recebeu no inicio da tarde desta quinta-feira (08), uma denuncia dando conta de um caminhão carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Uma equipe se deslocou até o Distrito de Yolanda e abordou o caminhão Volkswagem carregado com cerca de 400 caixas de cigarros de origem estrangeira. O motorista, de 26 anos, foi preso.

Ele disse que saiu de Perobal e levaria os cigarros até Curitiba, onde receberia R$ 5 mil pelo transporte. A abordagem foi realizada nas imediações da ponte do Rio Carajá, após uma denúncia sobre um veículo sedan de cor escura que possivelmente estaria fazendo a função de batedor de um caminhão de cor branca. Ao patrulhar pela estrada João Pereira, o carro suspeito cruzou com a viatura. Já na sequência foi possível avistar o caminhão com as mesmas características que constavam na denúncia. O veículo de cor escura conseguiu fugir e não foi localizado.

Ao realizar a abordagem no caminhão, os policiais verificaram que estava carregado com cigarros das marcas Classic e Palermo. Diante do flagrante, o motorista foi preso e encaminhado, juntamente com o caminhão, até a sede da 2º Companhia de Polícia Militar. Após a confecção dos documentos, o caminhão e a carga foram encaminhados para a Receita Federal na cidade de Cascavel, enquanto que o condutor foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal na mesma cidade.