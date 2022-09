Homem e mulher são agredidos durante evento de 07 de setembro em Ubiratã

A Polícia Militar foi acionada no inicio da noite desta quarta-feira (07), para verificar uma situação de lesão corporal na Perimetral Marcilio Daltro no Jardim Panorama.

No local, um dos organizadores do evento de 7 de Setembro disse que ele havia sido agredido com socos por um indivíduo. Uma mulher também disse que foi agredida pelo mesmo acusado. Os solicitantes não souberam repassar mais informações sobre o autor, que já não estava mais no local quando a PM chegou.

As vítimas foram orientadas e os policiais confeccionaram o Boletim de Ocorrência.

Fonte: 11º BPM