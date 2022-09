Youtuber é multado em mais de 100 mil reais pelo Ibama por montar armadilhas para animais e mostrar a seguidores no Paraná

A Polícia Militar do Paraná por intermédio do BPAMB em ação integrada com agentes do IBAMA deram atendimento a ocorrência de crime ambiental, na localidade de Goes Artigas , zona rural do município de Inácio Martins, de onde o suspeito que possui um canal nas redes sociais e faz vídeos como YouTuber, referente a capturas de animais usando armadilhas para seus seguidores.

No local foi abordado o indivíduo que colaborou com as equipes mostrando onde estavam as armadilhas e como fazia a captura dos animais. Diante dos fatos a equipe do IBAMA fez o Auto de infração Ambiental no local e Termo de Apreensão das armadilhas. Assim sendo o os Policiais Militares Ambientais encaminharam o infrator para Termo Circunstanciado pelo crime previsto em legislação. O homem ainda foi multado em R$ 101.500,00.

Fonte: Portal Alto Piquiri