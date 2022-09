Denarc de Cascavel apreende 113 quilos de maconha em Ubiratã

Nesta quinta-feira (08), a Polícia Civil do Paraná através da Divisão Estadual de Narcóticos de Cascavel fez uma grande apreensão de entorpecentes na cidade de Ubiratã.

Durante fiscalização de rotina nas Rodovias da região de Assis Chateaubriand, foi dado ordem de parada a um veículo Honda na Rodovia PR317, o qual não obedeceu a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade, fugindo da equipe policial.

Com o apoio de outros órgãos de Segurança Pública, foi realizado o cerco policial na região, e no início da tarde as equipes policiais localizaram o veículo já na Rodovia 369 no Município de Nova Aurora.

Foi realizado novamente a abordagem policial ao veículo, o qual não obedeceu pela segunda vez a ordem, empreendendo fuga pela Rodovia. Os policiais civis realizaram o acompanhamento tático até próximo a cidade de Ubiratã/Pr, onde o condutor abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé em meio as plantações e matas da região, não sendo mais localizado pelas forças policiais.

Em revista ao interior do veículo foi localizado diversos fardos e tabletes de maconha, pesados posteriormente, totalizaram 113 kg do entorpecente.

Denarc