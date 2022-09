Em vistoria, Vigilância Sanitária encontra fezes de rato e interdita creche no PR

A Secretaria de Saúde de Maringá, através da Vigilância Sanitária, interditou uma creche da cidade. Em vistoria, os agentes da vigilância encontraram irregularidades no local, como fezes de rato e a falta de documentação.

Fotos enviadas por pais e ex-funcionários mostram rato na cozinha e fezes.

A creche fica na Avenida Brasil, na Zona 8, e foi vistoriada na última sexta-feira (2). A vistoria foi motivada por denúncias realizadas por ex-funcionários da unidade e também por pais de crianças.

Foram encontradas fezes de rato em uma bandeja de alumínio no local. A direção do centro educacional também não apresentou licença sanitária para funcionamento.

A unidade, que atende crianças de zero a 5 anos, foi então interditada no mesmo dia, segundo a Vigilância Sanitária. No entanto, ela teria funcionado normalmente no início desta semana, vindo a ser notificada novamente nesta quinta-feira (8).

Fotos que foram enviadas por ex-funcionários também fazem parte do processo de interdição. Em uma delas, é possível ver um rato em cima de uma bancada da cozinha da creche.

A direção da creche foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou.

Fonte: Ric Mais