Ônibus com universitários pega fogo em Campo Mourão

Um grupo de universitários de Goioerê que estudam em Campo Mourão levou um susto na noite de quinta-feira (08), quando estavam já retornando para Goioerê e o ônibus em que estavam pegou fogo.

Segundo informações, primeiro foi sentido um cheiro de queimado no interior do veículo e depois a fumaça surgiu. O ônibus parou e todos desceram. Em seguida as chamas envolveram parte do veículo.

O incidente aconteceu quando o veículo já estava na Avenida John Kennedy, em frente ao Supermercado Paraná Atacado, já na saída para Goioerê. Ninguém se feriu.

Fonte: Goionews