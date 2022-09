Mulher mastiga 14 pedras de crack ao perceber aproximação policial em Umuarama

Uma mulher, de 46 anos, foi pega em flagrante tentando engolir 14 pedras de crack antes de uma abordagem da Polícia Militar. A situação aconteceu no Jardim Alvorada de Umuarama.

De acordo com as informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online, o caso teve início durante um patrulhamento pela região. As equipes avistaram um homem de 32 anos que, ao ver a viatura passando, tentou esconder alguma coisa nas roupas, motivando assim a decisão pela abordagem.

Foi verificado que ele estava escondendo uma pedra de crack, e em conversa, ele confessou que havia acabado de comprar a droga com uma mulher.

Com as características da suspeita, os policiais realizaram buscas pelas redondezas e encontraram a suspeita. Ao perceber que seria abordada, a mulher foi vista escondendo algo em sua boca, o que posteriormente se provou como 14 pedras de crack que ela tentou mastigar para despistar os policiais.

Em conversa, ela acabou confessando que havia vendido a droga ao homem, e que fazia comércio deste tipo de entorpecente, tendo inclusive conduzido os policiais até sua casa, onde eles apreenderam a quantia de R$ 306 em notas diversas – dinheiro advindo do tráfico.

A autora e o homem abordado foram encaminhados junto com o dinheiro e a droga para a sede da 7º Subdivisão Policial, que cuidará do caso.

Com informações: Obemdito.