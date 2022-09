Polícia Ambiental embarga área e aplica multa de R$ 26.400,00 por danos ambientais em Nova Cantu

A multa aplicada no valor de R$ 26.400,00, e 02 Autos de infração ambiental lavrados, para o proprietário acusado de danificar vegetação nativa em estágio médio de regeneração, no Bioma Mata Atlântica; Danos a vegetação nativa fora da área de reserva legal averbada, sem autorização do órgão ambiental competente.

Em atendimento a denúncia 181, policiais militares ambientais deslocaram a imóvel rural localizado no município de Nova Cantu, cuja vistoria técnica operacional subsidiou a constatação de crime ambiental de danificar vegetação nativa em remanescente do bioma mata atlântica, em estágio médio de regeneração, numa área de 2,25 hectares, bem como a supressão de 18 árvores nativas isoladas, dentre elas Gurucaias, Canela e Canafístula, as quais se encontravam fora da área de reserva legal averbada.

As áreas danificadas estão sendo utilizadas para atividades agrossilvipastoris e foram devidamente embargadas.

Foi lavrado o devido boletim, e os respectivos autos de infração, e encaminhado cópia dos documentos ao ministério público da comarca de Campina da Lagoa, para apreciação da matéria no âmbito criminal.

Resultado da ação:

– 02 Autos de infração ambiental lavrados, totalizando R$ 26.400,00

– 2,25 hectares de Área Embargada.

– Ofício ao Ministério Público.

Fonte: Polícia Ambiental do Paraná/ Novo Cantu