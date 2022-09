Vereador é flagrado roubando gado, luta com gerente de fazenda e acaba preso

Ex-presidente da Câmara Municipal de General Carneiro, o vereador Magnun Rodrigues (PSB), foi preso enquanto tentava roubar gado de uma fazenda na zona rural de Primavera do Leste (MT), na madrugada deste domingo (11). Outros 3 homens foram presos tentando dar apoio ao parlamentar.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o gerente da fazenda e outros funcionários haviam detido quatro homens que estavam dentro da propriedade, furtando e abatendo o gado.

O gerente relatou aos policiais que a fazenda está passando por constantes furtos, em que os suspeitos abatem o gado, arrancando a cabeça e vísceras para levar a carne. Ele já chegou a registrar dois boletins de ocorrência sobre outros roubos.

Enquanto trabalhavam na fazenda, os funcionários escutaram barulho de tiro e desconfiaram que os bandidos estavam no local. Quando chegaram no pasto, flagraram os quatro suspeitos, prestes a tirar a carne do gado já morto.

Ao notarem a presença dos funcionários, os homens tentaram fugir em uma caminhonete Amarok. Porém, o gerente se jogou na frente do carro, que era conduzido pelo vereador. Mesmo assim, o parlamentar não desviou do gerente e quase o atropelou.

O gerente então disparou contra os pneus da caminhonete. Conforme o B.O, o parlamentar saiu do carro com uma arma e tentou agredir o funcionário, que conseguiu tomar a arma.

Durante luta corporal, o funcionário deu uma coronhada na cabeça da Magnun. Os comparsas do vereador também foram detidos.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu os criminosos logo na sequência. Magnun foi encaminhado para o hospital com ferimentos na cabeça e no rosto.

Fonte: Portal Alto Piquiri/Novo Cantu