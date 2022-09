Acidente envolvendo ambulância de Barbosa Ferraz deixa três pessoas feridas

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma ambulância do município de Barbosa Ferraz, da marca VW/Saveiro, e um VW/Gol, com placas de Corumbataí do Sul. A colisão ocorreu por volta das 20h10 dessa segunda-feira, na rodovia PR-549, entre Corumbataí do Sul e Barbosa Ferraz.

Conforme registro da Polícia Rodoviária Estadual, e declaração dos condutores, a ambulância trafegava sentido Corumbatai do Sul para Barbosa Ferraz, quando em uma curva aberta, colidiu lateralmente com o veículo Gol que vinha no sentido contrário da via.

Com a batida, a ambulância acabou tombando fora da pista. Ficaram feridos e receberam atendimento do Samu, F.M.S, de 30 anos; L.R.C, de 71 anos; e T.F.C, 66 anos. Todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital municipal de Barbosa Ferraz com ferimentos leves.

Com informações: Polícia Rodoviária Estadual

Foto: Colunanews