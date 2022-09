Dois ficam feridos após carro capotar na BR 369

Dois homens ficaram feridos após carro capotar na tarde desta segunda-feira (12), no KM 512 da BR 369.

Segundo informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online, o capotamento aconteceu quando um Fiat Uno seguia pela rodovia sentido Corbélia, momento em que o condutor perdeu o controle da direção e saiu de pista.

Equipe do Siate foi até o local para realizar os primeiros socorros e encaminhou as vítimas, de 23 e 26 anos, para unidades hospitalares, com contusões e escoriações pelo corpo.