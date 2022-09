“Desta vez eu vou matar ela”: De dentro da viatura homem ameaça ex-mulher em Cafelândia

A Polícia Militar de Cafelândia foi solicitada a comparecer na Rua Margarida, onde um homem estaria alterado e ameaçando sua ex-esposa.

No local, os policiais entraram em contato com a mulher que informou que seu ex-marido começou a ofendê-la com palavras de baixo calão e arremessou um tênis que atingiu o rosto da solicitante.

Que o ex-marido começou a quebrar objetos, e arrebentou o fio de internet, arremessado vasos em direção ao veículo da solicitante e que tentou agredir a mesma e foi contido pelo filho da solicitante.

Na presença dos policiais, o ex-marido demonstrava agressividade contra a mulher, sendo necessário uso de algemas para preservar a integridade física dos envolvidos, conforme Súmula Vinculante

nº 11 do STF.

A vítima relatou que teme pela sua integridade física e de seu filho, que possuía medido protetiva, porém já havia vencido.

Dentro da viatura, o ex-marido disse “desta vez eu vou matar ela”, se referindo a vítima. O mesmo foi conduzido até a Delegacia de Nova Aurora para confecção de Boletim de Ocorrência e posteriormente entregue à Polícia Civil para procedimentos cabíveis.