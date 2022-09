Homem cai em golpe ao comprar carro pela internet e perde 35 mil reais em Ubiratã

Dois homens procuraram a 2ª Cia da Policia Militar de Ubiratã para relatar uma ocorrência de estelionato.

Um deles havia anunciado um carro em uma página no Facebook, e o outro, que era o interessado em

comprar o carro. Este interessado foi enganado por um estelionatário e perdeu R$ 35 mil ao fazer a transferência do dinheiro para o golpista e não ao dono do carro.

O proprietário disse que um homem havia entrado em contato com ele, o qual falou que devia um

valor a uma pessoa e que iria comprar o carro e repassar a esta pessoa como forma de sanar a dívida. Esse atravessador disse que como houve um imprevisto, apenas o outro rapaz (o que ele

supostamente devia o dinheiro) ia ver o carro.

Ainda conforme o dono, o homem que havia feito contato disse que assim que o recibo tivesse sido preenchido e reconhecido firma, que ele enviasse uma foto para que ele fizesse o pagamento. Porém, logo depois, o dono do carro e o homem que foi ver o veículo perceberam que ambos foram enganados pelo golpista, porém o prejuízo financeiro ficou com uma das vítimas, que fez um depósito de R$ 35 mil para o estelionatário, que provavelmente clonou o anúncio com um valor abaixo do que era pedido pelo dono do carro.