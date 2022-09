Lula gigante do fundo do oceano faz aparição rara em praia

Uma espécie rara de lula gigante foi flagrada em uma praia na Nova Zelândia. O animal possui pouco mais de três metros e teve uma foto registrada pelo guia turístico Anton Donaldson, que atendeu a um chamado de um colega que o avistou.

Segundo o New Zealand Herald, o avistamento foi feito na praia de Farewell Spit, na cidade de Golden Bay. O guia dirigia um ônibus turístico na região quando recebeu uma mensagem de texto alertando sobre a lula gigante. “Eu anunciei aos passageiros e todos saímos para dar uma olhada. Eles estavam cheios de emoção”, disse Donaldson ao jornal.

“Para a maioria das pessoas, é uma oportunidade única na vida, ou nem mesmo uma vez na vida. Não é um achado comum em qualquer praia, então se você puder estar lá na hora certa, porque coisas que vão parar na praia, o material orgânico não dura na praia”, completou.

Para se ter noção de como essa espécie é rara, a primeira vez que uma lula gigante foi flagrada por câmeras foi em 2006, no Japão. Desde então, foram feitos poucos registros do animal. Elas normalmente ficam entre 200 e mil metros abaixo do oceano. A lula gigante é o segundo maior molusco, atrás apenas da lula colossal, e pode atingir comprimentos de até 23 metros de comprimento.

